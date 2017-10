Deutschland debattiert über islamische Feiertage

In Deutschland wird seit Tagen über die Idee, möglicherweise muslimische Feiertage in Deutschland einzuführen, debattiert. Auch am Wochenende gab es viel Kritik wie auch Zustimmung für den „Denkanstoß“ von Innenminister Thomas de Maiziere (CDU). Er hatte angeregt, über einen muslimischen Feiertag nachzudenken in Regionen, in denen viele Muslime leben. Allerdings hatte der Minister auch betont: „Generell sind unsere Feiertage christlich geprägt, und das soll auch so bleiben.“

