Pkw prallte gegen Baum: 20-Jähriger tot

In Handenberg (Oberösterreich) ist in der Nacht ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der junge Maurer aus Neukirchen an der Enknach kam von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum.

Lenker lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Saalfelden (Salzburg) wurde gestern Abend ein 22-jähriger Autolenker lebensgefährlich verletzt. Der Mann prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Er musste mit der Bergeschere aus dem Wrack befreit werden.

