NFL: Chiefs finden erstmals ihren Meister

In der National Football League (NFL) ist seit gestern kein Team mehr ungeschlagen. Als letzte Mannschaft kassierten am sechsten Spieltag die Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers die erste Saisonniederlage. Einen herben Verlust mussten auch die Green Bay Packers beim Gastspiel in Minnesota verkraften. Mehr als die klare Niederlage gegen die Vikings schmerzte die Packers der Ausfall ihres Superstars.

