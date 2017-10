Bericht: Russland unterstützt Taliban mit Diesel

Russland soll laut einem Bericht der britischen „Times“ die radikalislamischen Taliban in Afghanistan mit Diesellieferungen im Wert von 2,5 Millionen Dollar monatlich unterstützen.

Die britische Zeitung zitiert einen anonymen Taliban-Schatzmeister, dem zufolge russische Geheimdienstmitarbeiter seit etwa 18 Monaten Flotten von Tankwagen über die Grenze mit Usbekistan schicken. „Die Russen geben uns das umsonst“, sagte der Mann der „Times“ zufolge. „Wir zahlen nur die Importsteuern.“

Der Treibstoff werde an Unternehmen der Taliban geliefert, die ihn an „Geschäftsleute in Kabul“ verkauften. Ähnliche Vorwürfe erheben afghanische und US-Generäle schon länger gegen Russland. US-Generäle werfen Moskau vor, den US-Einsatz in Afghanistan untergraben zu wollen. Die Taliban, die wieder weite Teile Afghanistans beherrschen, erklären dagegen, keine Hilfe aus Russland zu bekommen. Auch russische Politiker weisen die Vorwürfe zurück. Ein Taliban-Sprecher war nicht unmittelbar wegen des Zeitungsberichts erreichbar.