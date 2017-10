Armutsgefährdung in EU gestiegen

Der Anteil der armutsgefährdeten Personen in der EU ist 2016 auf 17,2 Prozent gestiegen. 2008 hatte er noch 16,5 Prozent betragen, geht heute aus jüngsten Daten von Eurostat hervor. Dagegen sank der Prozentsatz der von sozialer Ausgrenzung betroffenen Menschen im gleichen Zeitraum von 8,5 auf 7,5 Prozent.

Österreich: Armutsgefährdungsquote bei 14,1 Prozent

Am größten ist der Anteil der armutsgefährdeten Personen in Rumänien mit 25,3 Prozent, gefolgt von Bulgarien, Spanien, Litauen, Lettland, Estland und Griechenland. Österreich liegt mit 14,1 Prozent auf Rang 21. Die geringste Armutsgefährdung gibt es in Tschechien (9,7 Prozent).

Bei von sozialer Ausgrenzung betroffenen Menschen liegt Bulgarien mit 31,9 Prozent am höchsten, gefolgt von Rumänien und Griechenland. Österreich liegt mit 3,0 Prozent im unteren Bereich.

Die Armutsgefährdungsquote ist der Anteil der Personen, deren gesamtes Haushaltseinkommen - nach Sozialleistungen, Steuern und sonstigen Abzügen - unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt, welche auf 60 Prozent des nationalen verfügbaren Medianäquivalenzeinkommens festgelegt ist.