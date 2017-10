Irakische Offensive gegen Kurden: Flughafen eingenommen

Bei ihrer Offensive gegen die Kurden im Nordirak hat die irakische Armee weitere Erfolge vermeldet. Spezialkräfte der irakischen Bundespolizei hätten heute den Militärflughafen von Kirkuk eingenommen, meldete das Gemeinsame Einsatzkommando.

Auch das Ölfeld Baba Gargar und die Zentrale einer staatlichen Ölfirma seien wieder unter Kontrolle der Zentralregierung. Zuvor hatte die Armee bereits die Einnahme der wichtigsten Militärbasis bei Kirkuk gemeldet.

Die irakische Armee hat eine Offensive gegen die kurdischen Peschmerga gestartet, die seit 2014 die ölreiche Provinz Kirkuk kontrollieren. Die kurdischen Einheiten hatten die Provinz eingenommen, nachdem die irakischen Regierungstruppen vor der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geflohen waren. Die ethnisch gemischte Provinz ist seit langem zwischen Bagdad und der kurdischen Autonomieregion umstritten.

Der Vormarsch der irakischen Truppen erfolgte ohne größere Gefechte, da sich die Peschmerga-Einheiten im Süden von Kirkuk zumeist kampflos zurückzogen. Die Peschmerga-Truppen in der Region gehören zur Patriotischen Union Kurdistans (PUK), die in Konkurrenz steht zur Demokratischen Partei Kurdistans (DPK) von Kurdenpräsident Massud Barsani.

Tausende Einwohner fliehen

Laut Augenzeugen flohen Tausende kurdische Einwohner aus der Region. Sie hätten die kurdischen Viertel in Richtung der Städte Erbil und Suleimanijah verlassen. An den Ausfallstraßen bildeten sich lange Staus. Ganze Familien zwängten sich in Autos, um der Armeeoffensive zu entkommen.

Eskalation nach Referendum

Die Offensive erfolgt drei Wochen nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden. Trotz der Proteste Bagdads hatte der kurdische Gouverneur von Kirkuk entschieden, in seiner Provinz den Volksentscheid zu erlauben. Die Zentralregierung in Bagdad enthob ihn daraufhin seines Postens, doch widersetzte er sich seiner Absetzung.

Bei dem Referendum am 25. September stimmten die Kurden fast geschlossen für die Unabhängigkeit. Kurdenpräsident Barsani verzichtete bisher auf die Erklärung der Unabhängigkeit und sprach sich für Verhandlungen mit Bagdad aus. Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi lehnt einen Dialog auf der Basis des Referendums aber ab.