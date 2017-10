Kampf um al-Rakka: Bisher „heftigste Gefechte“

Nach der Evakuierung fast aller Zivilisten sind die Kämpfe zur vollständigen Rückeroberung von al-Rakka und damit der einstigen Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Norden Syriens voll entbrannt. Die kurdisch-arabische Allianz, die gegen den IS in der Stadt kämpft, berichtete heute von den bisher „heftigsten Gefechten“ seit Beginn ihrer Offensive auf die Stadt vor rund vier Monaten.

Dort halten sich nach ihren Angaben noch etwa 300 überwiegend ausländische IS-Kämpfer auf. Nach einer Vereinbarung zwischen der neuen Zivilverwaltung in al-Rakka, den Führern örtlicher Stämme und einheimischen Dschihadisten zum Schutz der Stadtbewohner konnten 3.000 Zivilisten am Wochenende al-Rakka verlassen. Ihnen schlossen sich 275 syrische IS-Kämpfer und deren Familien an.

Nach Angaben der kurdisch-arabischen Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) halten sich jetzt überwiegend Dschihadisten aus dem Ausland in den wenigen Gebieten der Stadt unter deren Kontrolle auf. Laut einer Sprecherin der SDF leisten sie heftigen Widerstand. Die Gebiete, in denen gekämpft werde, seien „massiv vermint“, fügte sie hinzu. Der IS hatte al-Rakka im Jänner 2014 erobert und später zur inoffiziellen Hauptstadt seines selbst ausgerufenen „Kalifats“ gemacht.