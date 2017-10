NEOS legte weiteren Fahrplan fest

NEOS hat am Tag nach der Nationalratswahl den weiteren Fahrplan festgelegt. So solle innerhalb der kommenden zehn Tage über das Antreten bei den anstehenden Landtagswahlen entschieden werden, sagte Generalsekretär Nikola Donig nach der heutigen Vorstandssitzung. Eine Klubklausur ist für Mitte November geplant, Ende des Monats findet eine Mitgliederversammlung statt.

Keine Entscheidung gab es darüber, ob die derzeitige Wiener Klubchefin Beate Meinl-Reisinger tatsächlich in den Nationalrat wechseln wird. Auch Personaldiskussionen habe es bei der Sitzung keine gegeben.

Wahlen in Tirol, Kärnten, Niederösterreich und Salzburg

Akutes Thema für NEOS ist allerdings das Antreten bei den anstehenden Landtagswahlen. Gewählt wird im kommenden Jahr in Tirol, Kärnten, Niederösterreich und Salzburg. Dafür spricht, dass man in diesen Ländern bei der Nationalratswahl leicht zulegen konnte. Darüber entscheiden könnte auch der erweiterte Vorstand von NEOS, der am 26. und 27. Oktober - fünf Jahre nach der Parteigründung - zusammentritt.

Aber auch weitere Termine wurden festgelegt: So findet am 25. November eine Mitgliederversammlung wahrscheinlich in Salzburg statt - einen Tag vor der dortigen Bürgermeisterwahl, bei der man Barbara Unterkofler ins Rennen schickt. Neben der Mobilisierung für den Urnengang soll dabei auch das Budget Thema sein. Die bis dahin konstituierte Nationalratsfraktion trifft sich schließlich am 14. und 15. November zu einer Klubklausur.