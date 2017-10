Menschenfressender Tiger in Indien von Elektrozaun getötet

In Indien hat ein Tigerweibchen vier Menschen getötet, ein Gericht hat den Abschuss der Raubkatze angeordnet - nun wurde das Tier tot in einem Elektrozaun entdeckt. Das teilte heute die Naturschutzbehörde im Bundesstaat Maharashtra mit.

Ein Bauer habe den Zaun aufgestellt, um wilde Tiere fernzuhalten. Die Tigerin habe in den vergangenen Wochen mehrere Dörfer in der Region terrorisiert, so der Sprecher. „Wir haben das tote Tier am Sonntag gefunden und die Jagd abgebrochen.“ Nun werde aber gegen den Bauern ermittelt, da nur die Behörden das Recht hätten, Wildtiere zu töten, fügte er hinzu.

Kritiker: Tiger Ziel von Wilderern

Die Raubkatze war im Juli eingefangen und mit einem Sender versehen worden, nachdem sie zwei Menschen getötet hatte. Das Tier wurde dann im Tigernaturschutzgebiet Bor ausgesetzt, tötete und verletzte aber weitere Menschen.

Tierschützer kritisierten den Tod der Raubkatze. Tiger sind oft Ziel von Wilderern. Ihre Felle gelten als begehrte Trophäe, andere Körperteile sind vor allem in der traditionellen chinesischen Medizin gefragt.