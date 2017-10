Wirbelsturm „Ophelia“ legt Teile Irlands lahm

Der ehemalige Hurrikan „Ophelia“ hat heute Irland erreicht. Der Sturm tobte über der grünen Insel und legte weite Teile des Landes lahm. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTE berichtete von einem Toten: Ein Baum sei in Waterford im Süden Irlands auf ein Auto gestürzt.

In Teilen des Südens und des Westens wurde Alarmstufe Rot ausgerufen. Das irische Bildungsministerium ordnete die Schließung aller Schulen des Landes an.

„Ophelia“, der stärkste jemals so weit im Osten des Atlantiks beobachtete Hurrikan, hatte sich vor seiner Ankunft auf Land zwar abgeschwächt. Er werde dann zu einem „posttropischen“ Sturm, aber immer noch mächtig bleiben, warnte das US-Hurrikanzentrum (NHC). Die Sturmböen über Irland erreichten Geschwindigkeiten von 148 Stundenkilometern, dazu kamen heftige Regenfälle und die Gefahr von Überschwemmungen.

Bevölkerung soll zu Hause bleiben

Der irische Regierungschef Leo Varadkar rief via Twitter die Bevölkerung auf, „zu Hause zu bleiben“ und „alle Außenaktivitäten zu vermeiden“. Er kündigte den Einsatz der Streitkräfte in den Sturmgebieten an. Behörden blieben landesweit zu. Einem Sprecher des Stromversorgers ESB zufolge waren rund 10.000 Kunden ohne Strom - insbesondere in Cork, Limerick, Tipperary und Galway.

Der Flughafen von Cork im Südwesten strich zahlreiche Flüge. Für Züge galten Geschwindigkeitsbegrenzungen, im Süden wurden Verbindungen vorsichtshalber ganz gestrichen. In Medienberichten war von umgestürzten Bäumen und von möglichen Überflutungen die Rede.

Seit knapp 80 Jahren kein Hurrikan mehr so weit nördlich

„Ophelia“ ist das 15. Tiefdrucksystem mit Sturmstärke in diesem Jahr über dem Atlantik, das einen Namen erhielt. Meteorologen zufolge ist der Wirbelsturm zudem der erste Hurrikan seit 1939, der sich so weit nach Norden bewegte. Bei seiner Überquerung der Azoren wurde „Ophelia“ auf der fünfstufigen Skala als Kategorie-3-Sturm klassifiziert.

Die Sturmsaison über dem Atlantik dauert noch bis Ende November. Drei schwere Hurrikans - „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ - verursachten zuletzt in der Karibik und an der US-Golfküste schwere Schäden, zahlreiche Menschen kamen ums Leben.