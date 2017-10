Mann wollte Frau in Wien auf U-Bahn-Gleise drängen

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht in der U-Bahn-Station Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt versucht, eine 56-Jährige auf die Gleise zu drängen. Der Mann konnte festgenommen werden. Die Frau blieb unverletzt.

