EU stellt sich hinter Atomabkommen mit Iran

Die EU hat sich demonstrativ hinter das von US-Präsident Donald Trump infrage gestellte Atomabkommen mit dem Iran gestellt. Die EU-Außenminister kamen heute in Luxemburg zusammen. In einer Erklärung betonten die 28 Mitgliedsstaaten, an dem Abkommen festhalten zu wollen.

Nach Prüfung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erfülle der Iran alle seine Verpflichtungen, heißt es. Von den im Gegenzug aufgehobenen Sanktionen profitierten die Wirtschaft und der Handel in der EU und auch die Menschen im Iran.

USA aufgerufen, Konsequenzen zu bedenken

Die USA werden in der Erklärung dazu aufgerufen, die möglichen sicherheitspolitischen Konsequenzen einer einseitigen Aufkündigung des Abkommens zu bedenken. „Die EU ermutigt die USA, sich an ihre Verpflichtung zu halten (...)“, heißt es in dem Text.

Die EU reagierte mit der Erklärung auf die jüngsten Äußerungen von Trump. Dieser hatte es vergangene Woche abgelehnt, Teheran zu bescheinigen, dass sich der Iran an die Atomvereinbarung halte. Nun muss der US-Kongress innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob die ausgesetzten Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt werden sollen.

EU entsendet Mission in Irak

Außerdem entschlossen sich die EU-Außenminister dazu, angesichts der Erfolge im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), erstmals seit 2013 wieder eine Mission in den Irak zu schicken.

Ziel sei Hilfe bei der Umsetzung der irakischen Sicherheitsstrategie und dem Aufbau von Institutionen, die in der Lage seien, „Sicherheit, Frieden und Konfliktvermeidung“ zu stärken und gleichzeitig Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte zu wahren, so der Rat.