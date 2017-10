„Keine Türe zuschlagen“

Die SPÖ will mit ÖVP und FPÖ Gespräche führen. Das beschlossen die Parteigremien der Sozialdemokraten am Montagnachmittag. Man wolle keine Türe zuschlagen, so SPÖ-Chef Christian Kern. Er wird offenbar auch weiterhin diese Position ausüben. Er habe die Vertrauensfrage gestellt und sei bestätigt worden, so Kern. Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl dementierte indes Spekulationen, dass er sich gegen Unterredungen mit der FPÖ gestellt habe.

