Papst: „Hunger ist keine unheilbare Krankheit“

„Es ist klar, dass die Kriege und die klimatischen Veränderungen Hunger verursachen, vermeiden wir es also, ihn als eine unheilbare Krankheit darzustellen“, sagte Papst Franziskus anlässlich des Welternährungstags. Der Papst besuchte heute die Welternährungsorganisation (FAO) an ihrem Sitz in Rom, wo er zum entschlossenen Handeln gegen Hunger und Klimawandel aufforderte.

