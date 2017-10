Vorerst keine Veränderung in Hochrechnung

Christoph Hofinger von SORA hat in einer ZIB Spezial erklärt, dass die Auszählung der Briefwahlstimmen noch zu keiner Korrektur der Prognose führt. Leichte Verschiebungen seien aber weiterhin möglich.

Sehr wohl noch Auswirkungen werden bei der Wahlbeteiligung erwartet. Mit nur 67,6 Prozent wurde diese im vorläufigen Endergebnis am Sonntag ausgewiesen. Mit der Auszählung der Brief- und Wahlkartenwähler dürften aber noch rund 780.000 zu den 4.324.760 abgegebenen Urnenwählerstimmen dazukommen. Damit wird die Beteiligung auf über 78 Prozent steigen und somit höher sein als 2013 (74,91 Prozent).

Der größte Teil der noch ausständigen Stimmen wird heute ausgezählt - nämlich jene, die per Post geschickt wurden. Das dürften mehr als 700.000 sein. Am Donnerstag sind die Landeswahlbehörden dran: Sie zählen die Wahlkarten aus, die in „fremden“ Wahlkreisen abgegeben wurden - und zwar nicht nur „klassisch“ als Wahlkarte, sondern heuer erstmals auch als Briefwahl.

Letzteres war bei früheren Wahlen nicht möglich, und so lässt sich nicht wirklich abschätzen, wie viele Stimmen am Donnerstag noch anfallen. Es wurde mit 50.000 bis 100.000 gerechnet.