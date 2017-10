Was geschieht auf der großen Bühne?

Längst ist es in Brüssel zur Gewohnheit geworden, Wahlergebnisse in den Mitgliedsländern nur mehr zurückhaltend zu kommentieren. Die neuen Mächtigen würden an ihrer Politik zu messen sein, heißt es stets. Wie auch immer die Regierung in Österreich letztlich aussieht, Mitte kommenden Jahres wird sie in Brüssel mit der Übernahme der Ratspräsidentschaft eine große Bühne bekommen. Bis dahin könnte sich die offizielle Ausrichtung Österreichs zu den großen Fragen der EU schon geändert haben - Experten in Brüssel zeichnen mögliche Szenarien und meinen: „Markige Sprüche loslassen“ wird man nur im Inland.

