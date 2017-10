Irakische Truppen im Zentrum von Kirkuk

Irakische Regierungstruppen sind bei ihrer Offensive auf Kirkuk ins Zentrum der Ölstadt vorgedrungen. Wie es aus Sicherheitskreisen hieß, nahmen Spezialeinheiten heute das Gebäude der Regionalregierung kampflos ein.

Bewohner der überwiegend kurdischen Stadt berichteten ebenfalls davon. In Kirkuk sowie anderen umstrittenen Gebieten wurde die irakische Flagge gehisst.

Reuters

Nach Angaben von Sicherheitskräften rückte die Anti-Terror-Einheit (CTS) mit etwa zehn Militärfahrzeugen vor und bezog in der Innenstadt Stellung. Einem hohen Polizeioffizier zufolge nahmen die Regierungskräfte auch den Militärflughafen Kirkuks ein.

Mit der Militäraktion reagiert die irakische Zentralregierung auf Pläne der Kurden, sich vom Rest des Landes abzuspalten. Kirkuk und die gleichnamige Provinz sind in dem Konflikt besonders umstritten, da die Region zu den ölreichsten des Irak gehört.

Tausende Einwohner fliehen

Laut Augenzeugen flohen Tausende kurdische Einwohner aus der Region. Sie hätten die kurdischen Viertel in Richtung der Städte Erbil und Suleimanija verlassen. An den Ausfallstraßen bildeten sich lange Staus. Ganze Familien zwängten sich in Autos, um der Armeeoffensive zu entkommen.