ÖVP tritt am Dienstag zusammen

Nach dem Wahlsieg von Sonntag wird mit Spannung erwartet, welche Schritte die ÖVP und ihr Obmann Sebastian Kurz nun bei der Regierungsbildung setzen werden. Erste Optionen dürften am Dienstagabend ausgelotet werden, wenn in Wien der Bundesparteivorstand der ÖVP zusammentritt. Bis jetzt hatte sich Kurz hinsichtlich möglicher Koalitionsvarianten nicht in die Karten schauen lassen. Erst müsse Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihm den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Das dürfte aber nicht vor Freitag passieren - dann wird das endgültige Wahlergebnis vorliegen.

