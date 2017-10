„KulturMontag“: Quo vadis Österreich?

Plumpe Kampagnen, aufgedeckte Skandale, persönliche Untergriffe: Österreichs Wahlkampf 2017 wird wohl als einer der schmutzigsten in die Geschichte des Landes eingehen. In dieser alpenländischen „House of Cards“-Politsoap dominierten Schlagworte wie Sicherheit und Islamisierung, während Themen wie Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur kaum Platz fanden. Wohin steuert die Kulturnation Österreich? Wie sehen österreichische Kulturschaffende und Intellektuelle das Wahlergebnis?

Im „kulturMontag“ schätzen „Jedermann“ Peter Simonischek, Pianist Rudolf Buchbinder, „Braunschlag"–Regisseur David Schalko, die Chefin der Akademie der bildenden Künste, Eva Blimlinger, und Musikerin Clara Luzia die Chancen auf einen Neustart ein.

Mehr dazu in tv.ORF.at