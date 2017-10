Flüchtlinge: Deutlich weniger Ankünfte in Italien

Seit Juli kommen weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien. 109.685 Menschen erreichten seit Jahresbeginn die italienische Küste, das sind 24,4 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Innenministerium in Rom heute mitteilte. Im Vergleichszeitraum 2016 waren noch 145.172 Flüchtlinge in Italien eingetroffen.

Seit Jahresbeginn 2017 landeten 14.070 minderjährige Flüchtlinge in Italien. Im Gesamtjahr 2016 waren es 25.846. Die meisten der 2017 eingetroffenen Menschen stammen aus Nigeria, Guinea, Bangladesch, der Elfenbeinküste, Mali, Senegal und Gambia, erklärte das Innenministerium. Italien versorgt derzeit etwa 200.000 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen. Die Flüchtlinge sind im ganzen Land verteilt, die größte Flüchtlingsgruppe (14 Prozent) ist in der Lombardei untergebracht, neun Prozent in Kampanien und acht Prozent auf Sizilien.

Die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache zur Bekämpfung des Menschenhandels habe bisher positive Resultate gezeigt, wie die stark rückläufige Zahl der Ankünfte in Italien seit Juli bezeuge, teilte das Innenministerium mit. Die Kooperation mit Libyen soll weiter ausgebaut werden.