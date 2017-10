Katalanischer Polizeichef unter Auflagen wieder frei

Der katalanische Polizeichef Josep Lluis Trapero ist nach einer richterlichen Anhörung unter Auflagen wieder frei. Das verlautete heute aus Justizkreisen, nachdem die Staatsanwaltschaft in Madrid zuvor im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober für Trapero wegen „aufrührerischen Verhaltens“ Untersuchungshaft beantragt hatte.

Die Auflagen schreiben vor, dass Trapero das Land nicht verlassen darf und sich alle zwei Wochen bei Gericht melden muss. Er muss zudem seinen Reisepass abgeben. Trapero wird von der Staatsanwaltschaft Rebellion vorgeworfen. Er sei bei Protesten von Separatisten gegen die Madrid unterstehende Guardia Civil und die Policia Nacional untätig geblieben.

Reuters/Juan Medina

Katalonien wird nicht auf Frist aus Madrid reagieren

Die katalanische Regionalregierung wird laut dem Fernsehsender TV3 am Donnerstag nicht auf eine neue Frist aus Madrid reagieren. Die spanische Zentralregierung forderte Kataloniens Regionalregierung auf, bis Donnerstag zu erklären, dass diese die Unabhängigkeit nicht ausgerufen hat. Das sagte Vizeministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria in Madrid. An sich war das Ultimatum heute abgelaufen.

Jeder Dialog müsse im Rahmen der Gesetze stattfinden, so Saenz. Die Haltung der Zentralregierung werde zudem von einem Großteil des Parlaments gestützt. Puigdemont hatte aber ausweichend auf die Frage geantwortet, ob er in der vergangenen Woche die Unabhängigkeit seiner Region erklärt hat oder nicht.

Vorschlag an Rajoy: Zwei Monate Aufschub

In einem veröffentlichten Brief an den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy schlug er einen zweimonatigen Aufschub vor und forderte erneut einen Dialog. Mitglieder der spanischen Regierung hatten diese Antwort als „unzureichend“ bezeichnet.

Am Rande einer Sitzung der EU-Außenminister in Luxemburg sagte der spanische Außenminister Alfonso Dastis, der Brief Puigdemonts sei keine richtige Antwort auf die Frage der Zentralregierung. Barcelona habe nicht für die nötige Klarheit gesorgt. Jetzt müsse man sehen, wie sich die Ereignisse weiter entwickelten, so Dastis.