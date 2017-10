Kaiserschnitt: Risiko ist erblich

Mädchen, die per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblicken, haben ein doppelt so hohes Risiko, später ebenfalls so zu entbinden, als solche, die auf „natürliche“ Weise geboren werden. Das haben Wiener Forscher berechnet.

