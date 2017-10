May und Juncker wollen „Brexit“-Gespräche beschleunigen

Wenige Tage vor dem EU-Gipfel haben die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vereinbart, die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt zu „beschleunigen“.

Bei einem Abendessen in Brüssel sprachen May und Juncker heute über die bisherigen Fortschritte bei den „Brexit“-Verhandlungen, hieß es nach dem Treffen in einer gemeinsamen Erklärung. Beide seien sich einig, in den kommenden Monaten das Tempo zu erhöhen.

„Konstruktive und nette Atmosphäre“

An dem Abendessen nahmen auch der britische „Brexit“-Minister David Davis und EU-Chefunterhändler Michel Barnier teil. In ihrer Erklärung hoben May und Juncker anschließend die „konstruktive und nette Atmosphäre“ des Treffens hervor.

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen. Topthema ist dabei der Austritt Großbritanniens aus der EU. Eine fünfte Gesprächsrunde zwischen London und Brüssel zum „Brexit“ hatte vergangene Woche enttäuschend geendet.

Barnier sagte anschließend, weil es keine „großen Fortschritte“ gegeben habe, könne er dem EU-Gipfel nicht empfehlen, die zweite Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen einzuleiten.