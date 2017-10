Briefwahl: Salzburg wird doch noch fertig

An Salzburg wird es doch nicht scheitern: Salzburg-Stadt - das noch säumig war - zählt seine Briefwahlstimmen heute entgegen ersten Informationen doch noch fertig. Damit kann das Innenministerium doch ein vollständiges Ergebnis der „Montagsrunde“ veröffentlichen. Ob das vor Mitternacht der Fall ist, lässt sich noch nicht abschätzen.

Mit großer Spannung verfolgen die Auszählung wohl die Grünen. Sie schafften es mit den Briefwählerstimmen in einem dritten Land über vier Prozent - nämlich in Tirol. Mit einem vergleichsweise großen Zuwachs von 0,6 Punkten liegen sie in Tirol jetzt bei 4,4. Auch in Vorarlberg kamen sie inklusive Briefwahl bei einem Plus von 0,8 Punkten sogar auf 7,2 Prozent.

Grüne: Nur 0,4 Briefwahlplus in OÖ

Nicht über die Vierprozenthürde schafften sie es in Oberösterreich, dem Land, wo sie lange Zeit in einer schwarz-grünen Koalition regierten. Das Briefwahlplus fiel mit 0,4 mäßig aus - und jetzt stehen sie bei 3,7 Prozent.

Oberösterreich bestätigte sich einmal mehr als das Trendland für die Reihenfolge bundesweit: Die SPÖ (jetzt 27,6) lag auch dort gestern auf Platz drei und rückte mit den Briefwahlstimmen vor die FPÖ (jetzt 26,9). Die ÖVP ist Erste mit jetzt 31,5 Prozent. NEOS kam auf 4,8 Prozent, die Liste Pilz auf 3,6.