Parteienlandschaft zwischen Jubel und Kater

Live in der ZIB24 zum gestrigen Wahlausgang: Thomas Stelzer, ÖVP-Landeshauptmann von Oberösterreich, und Georg Willi, Abgeordneter Die Grünen, Tirol.

2026 ohne Olympia

In Innsbruck wird es keine Winterspiele 2026 geben, das haben die Tiroler gestern per Volksbefragung entschieden. Was sagt das ÖOC dazu? Wie reagiert die Sportwelt? Die ZIB24 hat Stimmen eingefangen.

ZIB24 mit Roman Rafreider, um 23.35 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild