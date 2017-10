Wenige Bürgermeisterinnen im europäischen Vergleich

In Europas Politik ist Geschlechtergerechtigkeit immer noch ein kühner Traum, zeigt eine neue Europaratsstudie, laut der verpflichtende Quoten helfen, den Frauenanteil zu heben. Österreich liegt beim Frauenanteil teils über oder im Durchschnitt der Europaratsstaaten. Auf regionaler und lokaler Ebene hinkt Österreich aber hinterher.

So gibt es hierzulande nur eine Landeshauptfrau, nur 6,6 Prozent Bürgermeisterinnen, und auch die 31,2 Prozent Landesrätinnen sind weniger als im Europaratsdurchschnitt.

Im Nationalrat über Durchschnitt

Dagegen sind im Parlament mehr Frauen vertreten als im Schnitt der Europratsstaaten, was wohl an den parteiinternen Quoten und dem Verhältniswahlrecht liegt. Im Nationalrat ist der Frauenanteil bei 33,3 Prozent, im Bundesrat bei 31,1 Prozent und in den Landtagen bei 32,5 Prozent.

Auch bei den Diplomatinnen schneidet Österreich mit 24,7 Prozent Botschafterinnen deutlich besser ab. Knapp unter dem Durchschnitt ist mit 31,7 Prozent der Wert für die weiblichen Mitglieder der Höchstgerichte. Der Frauenanteil in der Regierung (23,1 Prozent) liegt fast genau im Europaratsdurchschnitt.

Richteramt für Frauen offener als Präsidentenamt

Alle Europaratsmitglieder zusammen gesehen ist der Frauenanteil mit 33 Prozent bei den obersten Gerichtshöfen am höchsten. Aber nur 25,6 Prozent der Abgeordneten und 17 Prozent der Premiers, Landeshauptleute und Bürgermeisterposten sind von Frauen besetzt.

Höchstes Amt besonders männlich

Besonders niedrig ist der Frauenanteil laut der heute veröffentlichen Untersuchung in den führenden Positionen der Exekutive. 11,4 Prozent der Staatsoberhäupter (in Systemen mit direkter Volkswahl gar nur 9,5 Prozent), 12,2 Prozent der Regierungschefs und 22,4 Prozent der Minister waren im Jahr 2016 Frauen. Klar männerdominiert ist die Diplomatie mit nur 13 Prozent Botschafterinnen.

„Diese Zahlen zeigen, dass Europa immer noch einen weiten Weg vor sich hat, um Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen“, kritisierte Europaratsgeneralsekretär Thorbjörn Jagland die Daten aus den 46 Staaten des Europarates. Der norwegische Ex-Außenminister rief die Staaten auf, „positive Schritte“ für eine stärkere Vertretung von Frauen in öffentlichen Entscheidungsprozessen zu machen.

Studie: Quote wirkt

Die Experten stellten bei ihrer Untersuchung fest, dass Frauenquoten eine positive Auswirkung auf die Vertretung von Frauen in den Parlamenten haben. Parteien spielten diesbezüglich eine bedeutende Rolle durch freiwillige Geschlechterquoten, die sich ebenfalls positiv auswirken. Laut der Studie ist auch das Verhältniswahlrecht der Vertretung von Frauen in der Politik zuträglicher als das Mehrheitswahlrecht.