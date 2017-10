Perlmuttschimmer erotischer Kurven

Kaum ein Maler hat so viel geschaffen wie Peter Paul Rubens. Nur Pablo Picasso kann dem Output des flämischen Künstlers mit der großen Werkstatt das Wasser reichen. Das Kunsthistorische Museum Wien führt nun in der Schau „Kraft der Verwandlung“ mit tollen Leihgaben vor, wie Rubens antike Statuen zeichnete und ihnen in seinen Gemälden Leben einhauchte. Da weibliche Aktmodelle zu seiner Zeit nicht erlaubt waren, nahm er antike Venus-Figuren aus Stein als Vorbild für seine so sinnlichen Frauenbilder.

