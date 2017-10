Ritual in der Hofburg

Die Regierung von Bundeskanzler Christian Kern hat am Dienstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen wie nach Wahlen üblich formell den Rücktritt angeboten. Van der Bellen lehnte das wie ebenfalls üblich ab. Die Regierung ist daher bis zur Angelobung einer neuen Regierung im Amt. Am Dienstag beginnen auch die Gespräche Van der Bellens mit allen nun im Parlament vertretenen Parteien. Den Regierungsauftrag will der Bundespräsident am Freitag an Wahlsieger ÖVP-Chef Außenminister Sebastian Kurz erteilen.

