Salzburger findet neun tote Schlangen in Waldstück

In einem Waldstück bei Großgmain in Salzburg hat ein Einheimischer am Sonntagabend neun tote Schlangen gefunden. Bei den Tieren handelt es sich ausschließlich um Würgeschlangen und vorwiegend um Jungtiere.

