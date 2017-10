Basketball: Konkurrenz für NBA-Meister Golden State

In der Nacht auf morgen beginnt in Nordamerika die neue Saison der National Basketball Association (NBA). Klarer Favorit auf den Titel sind einmal mehr die Golden State Warriors. Doch die Konkurrenz plant den Sturz des Titelverteidigers - allen voran die Cleveland Cavaliers und Houston Rockets. Jakob Pöltl und die Toronto Raptors gehen hingegen mit geringeren Erwartungen in die neue Saison.

Mehr dazu in sport.ORF.at