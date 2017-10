Anti-IS-Allianz verkündet Eroberung von al-Rakka

Die von den USA unterstützten kurdisch-arabischen Truppen haben nach eigenen Angaben die einstige syrische Dschihadistenhochburg al-Rakka vollständig aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erobert.

Der Militäreinsatz in al-Rakka sei beendet, „die Stadt ist vollständig unter Kontrolle“, sagte ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) heute. Der IS hatte al-Rakka im Jänner 2014 erobert und später zur inoffiziellen Hauptstadt seines selbst ernannten „Kalifats“ gemacht.

Krankenhaus und Stadion eingenommen

Die SDF erklärten, sie hätten das zentrale Krankenhaus und das Stadion und damit die beiden letzten großen Bastionen des IS in der Stadt eingenommen. Auch die in Großbritannien ansässige oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von einer Einnahme.

Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters beobachteten, wie die Flagge der kurdischen YPG-Miliz im Stadion gehisst wurde. Die YPG stellt die stärkste Einheit innerhalb der SDF, die den IS seit Juni in al-Rakka bekämpfte. Auf den Straßen feierten SDF-Kämpfer ihren Sieg. Schüsse waren nur noch vereinzelt zu hören.