Milliardär und Politiker „wider Willen“

Der Sieger der Parlamentswahl in Tschechien am Freitag und Samstag scheint bereits festzustehen: Der Populist und Multimilliardär Andrej Babis führt mit seiner mitregierenden Protestpartei ANO seit Monaten alle Umfragen an. Wegen eines möglichen EU-Subventionsbetruges in Millionenhöhe wird er strafrechtlich verfolgt, seiner Beliebtheit hat das keinen Abbruch getan. Mit Euro-Skepsis und einer harten Haltung in Migrationsfragen punktete er im Wahlkampf, eine feste ideologische Verankerung sehen Politologen aber nicht - sie fühlen sich vielmehr an Silvio Berlusconi und Donald Trump erinnert.

