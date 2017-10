Griechische Wirtschaft doch wieder in der Rezession

Die griechische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach neuen Berechnungen erneut in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in dem Euro-Krisenland schrumpfte um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Elstat heute bekanntgab.

Bisher war die Behörde von einer Stagnation ausgegangen. Grund für die Korrektur seien geringer als erwartet ausgefallene Verbraucherausgaben. Für dieses Jahr rechnet die Regierung aber mit einem Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent.

Eine konjunkturelle Erholung ist die Voraussetzung für einen Abbau der Arbeitslosigkeit. Mit einer Quote von 21 Prozent ist sie so hoch wie in keinem anderen Euro-Land.