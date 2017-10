Ölfelder um Kirkuk im Irak unter Kontrolle der Regierung

Die irakischen Streitkräfte haben laut Militärangaben alle Ölfelder der staatlichen North Oil Company im Gebiet Kirkuk unter ihre Kontrolle gebracht. Nach der Einnahme der Ölfelder Baba Gurgur, Dschambur and Chabbas gestern sei das Militär auch in die Fördergebiete Bai Hasan und Awana eingerückt, die alle in den Händen der kurdischen Peschmerga-Kämpfer gewesen seien.

Diese zogen sich nach Informationen aus Sicherheitskreisen auch aus dem Gebiet um Chanakin an der Grenze zum Iran zurück.

Ministerpräsident Haidar al-Abadi hatte den Befehl gegeben, die Gebiete wieder unter die Kontrolle der Regierung zu bringen. Sie gehören nicht zu den drei irakischen Provinzen, die die autonome Kurdenregion bilden. Im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatten die Peschmerga allerdings ihr Einflussgebiet deutlich ausgedehnt und auch die Ölregion um Kirkuk unter ihre Kontrolle gebracht.