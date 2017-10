Regen hilft in Kampf gegen Waldbrände in Südeuropa

Unterstützt von einem Wetterumschwung haben Feuerwehrleute die Flammen auf der Iberischen Halbinsel eingedämmt. Wegen des Regens und eines deutlichen Temperaturrückgangs habe sich die Gefahr verringert, teilte der portugiesische Wetterdienst heute mit.

In Portugal rief die Regierung bis Donnerstag eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer der Waldbrände aus. Regierungschef Antonio Luis Santos da Costa bekundete den betroffenen Familien seine Anteilnahme, wie die Zeitung „Diario de Noticias“ berichtete.

Mindestens 36 Tote

Nach jüngsten offiziellen Angaben starben in Portugal mindestens 36 Menschen. In der nordwestspanischen Provinz Galicien verloren vier Menschen bei Waldbränden ihr Leben. Erst im Juni waren bei Bränden in der Mitte Portugals mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen.

Neben der monatelangen extremen Dürre sind vermutlich Brandstiftungen für viele Flächenbrände verantwortlich. In Galicien gehen die Behörden von 132 Fällen aus. „Das sind keine 132 Brände, das sind 132 Angriffe“, sagte eine Sprecherin der Regionalregierung Galiciens im spanischen Radio.