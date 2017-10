Türkei: Europarat kritisiert Lage in Abschiebezentren

Die Türkei hat der Veröffentlichung eines Berichts des Anti-Folter-Ausschusses des Europarats zugestimmt. Es geht dabei allerdings nicht um den außerplanmäßigen Besuch von Gefängnissen nach dem Putschversuch im Juli des vergangenen Jahres, wie die Expertengruppe heute in Straßburg mitteilte. Dieser Bericht bleibt unveröffentlicht.

Publiziert wurde vielmehr Kritik an der Situation in Abschiebegefängnissen nach einem Besuch in Juni 2015. Die Experten beanstandeten vor allem eine Überfüllung der Einrichtungen, einen Mangel an Tageslicht und Freiraum.

Im Sommer 2015 hatte die Flüchtlingskrise in Europa einen Höhepunkt erreicht. In der Türkei lebten damals um die zwei Millionen Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und Iran. Die Konvention gegen Folter, die seit 1989 für die Türkei gilt, räumt den Menschenrechtlern Zugang zu Gefängnissen und Dokumenten über Häftlinge ein. Berichte über die Besuche dürfen nur mit Zustimmung der jeweiligen Regierung veröffentlicht werden.