Champions League: Leipzig muss Ruder herumreißen

Die Generalprobe in der Liga hat RB Leipzig am Wochenende mit einem 3:2-Sieg in Dortmund mit Bravour gemeistert, nun will und muss die Auswahl von Coach Ralph Hasenhüttl endlich auch den ersten Sieg in der Champions League schaffen.

„Sonst ist der Zug abgefahren“, sagte der 50-jährige Steirer vor dem heutigen Duell mit Porto. „Ich will nicht von einem Pflichtsieg sprechen, aber wenn wir die Chance haben wollen, weiterzukommen, müssen wir einen Dreier holen.“

Mehr dazu in sport.ORF.at