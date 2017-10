Auch Beratungen der Parteien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat mit Wahlsieger ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Dienstag ein erstes Gespräch in Sachen Regierungsbildung geführt. Aussprachen der anderen Parteichefs mit dem Bundespräsidenten folgen in den nächsten Tagen. Zuvor war die Regierung in einem Formalakt zurückgetreten. Unterdessen sprach sich die FPÖ in ihren Gremien dafür aus, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Am Abend setzt sich die ÖVP-Spitze zusammen. Kurz hat in den ÖVP-Gremien freie Hand, um seine Vorstellungen umzusetzen.

