Grüne Bundessprecherin Felipe tritt zurück

Die grüne Bundessprecherin und Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe hat heute Nachmittag im Bundesparteivorstand ihren Rückzug von der Parteispitze verkündet. „Wenn man als grüne Partei nicht mehr dem Nationalrat angehört, kann man nur sagen, die schwierige Mission ist gescheitert“, sagte Felipe gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“.

Felipe will sich nun ganz auf ihre Arbeit als Tiroler Grünen-Chefin konzentrieren. Dort finden nächstes Jahr Landtagswahlen statt. „Tirol ist die nächste wichtige Wahl, und Tirol braucht meine volle Energie“, begründete sie ihren Rückzug. Sie helfe den Grünen sicher am allermeisten, „wenn wir in Tirol gut abschneiden“. Gemeinden und Länder müssten die Bundespartei wieder aufrichten und finanziell unterstützen, so Felipe.

Offenbar auch Lunacek vor Rücktritt

Neben Felipe dürfte sich auch die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek aus der Politik zurückziehen. Die bisherige EU-Abgeordnete hatte sich ja schon während des jüngsten Wahlkampfs von ihren Kollegen und Mitarbeitern in Brüssel verabschiedet.

Mit dem Ausscheiden der Grünen aus dem Parlament steht Lunacek nun ohne Mandat da. Als möglicher neuer Grünen-Chef wurde heute immer wieder Vizeklubchef und Listenzweiter Werner Kogler gehandelt.