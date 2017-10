Rückzug nach Tirol

Schneller als erwartet gibt es nach dem Wahldesaster von Sonntag bei den Grünen personelle Konsequenzen: Bundessprecherin Ingrid Felipe erklärte am Dienstag nach einer Krisensitzung ihren Rücktritt. Zudem zeichnet sich ein Ende der politischen Karriere von Ulrike Lunacek ab, die grüne Spitzenkandidatin bei der Wahl. Felipe, die auch Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreterin ist, will sich künftig auf Tirol und die dort anstehende Landtagswahl konzentrieren. Obwohl das Endergebnis noch aussteht, glaubt bei den Grünen kaum noch jemand an ein Wahlkartenwunder. Vielmehr wurden Mitarbeiter des Parlamentsklubs und der Bundespartei bereits über eine anstehende Kündigung informiert.

