Katalonien: Proteste gegen U-Haft für Separatisten

Aus Protest gegen die Verhaftung von zwei Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung sind heute Tausende Menschen auf die Straße gegangen.

In der Regionalhauptstadt Barcelona und anderen Städten in der spanischen Region legten zu Mittag mehrere tausend Menschen kurzzeitig die Arbeit nieder. Vor dem Sitz der Regionalregierung in Barcelona versammelten sich Hunderte Menschen. „Unterdrückung ist nicht die Lösung“, riefen die Demonstranten.

Die spanische Justiz hatte gestern die Anführer zweier einflussreicher katalanischer Gruppierungen in Untersuchungshaft genommen und den katalanischen Polizeichef nur unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont sprach von „politischen Gefangenen“, sein Sprecher von einer „Provokation“.

Katalonien will Frist weiter missachten

Die katalanische Regierung will ihre Abspaltungsbestrebungen nach den Worten eines Sprechers weiterhin nicht aufgeben. Man werde der Zentralregierung in Madrid am Donnerstag keine andere Antwort geben als bereits gestern, sagte der Sprecher.

Die Zentralregierung hatte die Region aufgefordert, bis Donnerstag klarzustellen, ob sie vergangene Woche tatsächlich die Unabhängigkeit erklärt hat oder nicht. Das spanische Verfassungsgericht erklärte unterdessen das Gesetz über das katalanische Unabhängigkeitsreferendum vom 6. September für unwirksam.