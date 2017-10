SPÖ muss sich neue Rolle suchen

Den ersten Platz verloren, aber einen drohenden Totalabsturz verhindert - so hat die SPÖ die Wahl erlebt. Zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt wechselte dementsprechend auch die Stimmung bei der Partei am Wahlabend. Unklar ist aber, in welche Richtung die Partei steuert.

Gestern stimmten die Parteigremien jedenfalls für Gespräche mit ÖVP und FPÖ. Vorerst dürfte der linke Flügel - auch angesichts einer sich abzeichnenden Oppositionsrolle gegenüber Schwarz-Blau - die Oberhand gewinnen. Doch nicht alle Kämpfe scheinen schon ausgefochten.

