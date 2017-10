Courtney Love warnte schon 2005 vor Weinstein

In Teilen Hollywoods waren die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe von Filmmogul Harvey Weinstein offenbar schon vor mehr als zehn Jahren Gesprächsthema. Nahe legt das ein Video aus dem Jahr 2005, in dem Sängerin Courtney Love bei einer Veranstaltung des TV-Senders Comedy Central zu sehen ist.

Auf die Frage eines Reporters, was sie „jungen Mädchen“ für ihren Umzug nach Hollywood rate, sagte Love: „Wenn Harvey Weinstein dich zu einer Privatparty in das Four Seasons einlädt, geh nicht hin.“ Veröffentlicht hat das Video das Portal TMZ.

„Für immer von CAA ausgeschlossen“

Love äußerte sich später auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter dazu: „Obwohl ich keines seiner Opfer war, wurde ich für immer von der CAA ausgeschlossen, weil ich mich gegen Harvey Weinstein aussprach“, schrieb sie und setzte dazu den Hashtag „#Rape“ (Vergewaltigung).

Die Agentur CAA vertritt zahlreiche namhafte Schauspieler und vermittelt sie an Regisseure und Produzenten. Die Witwe von Nirvana-Sänger Kurt Cobain hatte vergangene Woche auf Twitter geschrieben: „Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, welche Traumata diese Frauen erlitten haben.“

Zahlreiche Vorwürfe

Mehrere Schauspielerinnen werfen Weinstein sexuelle Belästigung und Vergewaltigung vor. Zahlreiche Kollegen distanzierten sich inzwischen von dem Hollywood-Produzenten. Weinstein weist die Vorwürfe zurück. Über einen Sprecher hatte er mitteilen lassen, mit keiner Frau nicht einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Weinstein wurde aufgrund der Vorwürfe aus der Oscar-Akademie ausgeschlossen.