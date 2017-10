Verletzte bei Bombenanschlag auf Polizei in der Türkei

In der südtürkischen Hafenstadt Mersin ist ein Anschlag auf ein Fahrzeug der Polizei verübt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete heute, es habe sich um einen Bombenanschlag gehandelt. Der Sender NTV berichtete unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Mersin, zwölf Polizisten seien verletzt worden.

Auf Fotos und einem Video der Nachrichtenagentur DHA war ein Polizeibus zu sehen, dessen hinterer Teil schwer beschädigt wurde. Regierungssprecher Bekir Bozdag bestätigte im Parlament, dass es Verletzte gegeben habe. Zugleich kündigte er eine Fortsetzung des türkischen Kampfes gegen den Terrorismus an. Nähere Angaben machte der Sprecher nicht.

NTV berichtete, ein am Straßenrand versteckter Sprengsatz sei ferngezündet worden, als das Fahrzeug vorbeifuhr. Anrainer in Mersin sagten, es sei zu einer lauten Explosion gekommen, die noch weit entfernt zu hören gewesen sei. Zahlreiche Kranken- und Feuerwehrwagen seien in die Gegend geschickt worden.