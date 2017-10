NGO: Israel treibt Siedlungspläne für Westjordanland voran

Israel treibt nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation die Planung von fast 1.300 Siedlerwohnungen im besetzten Westjordanland voran. Wie die Organisation Peace Now erklärte, billigte die zuständige Behörde heute 1.292 Wohneinheiten, die sich in unterschiedlichen Planungsphasen befinden. Die für die Besiedelung zuständige Zivilverwaltung soll auch morgen zusammenkommen.

Insgesamt gehe es um mehr als 2.000 Wohneinheiten. Erstmals seit 15 Jahren hatten israelische Behörden nach Angaben von Peace Now 31 Siedlerwohnungen in der palästinensischen Stadt Hebron genehmigt. Dort leben bisher inmitten von 200.000 palästinensischen Einwohnern etwa 800 jüdische Siedler in einer von israelischen Soldaten stark gesicherten Enklave.

Nach Angaben eines israelischen Behördenmitarbeiters soll in nächster Zeit der Bau von insgesamt mehr als 3.700 neuen Wohneinheiten im Westjordanland genehmigt werden. Die Siedlungen sind einer der größten Streitpunkte zwischen Israelis und Palästinensern.