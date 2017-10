Misshandelter Elfjähriger in Deutschland gestorben

Ein elfjähriger Bub, der vor rund zwei Wochen im deutschen Ort Neuss in einer Wohnung mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden geworden ist, ist gestorben. Der Elfjährige war nach dem Zusammenbruch in der Wohnung seiner Familie wiederbelebt worden. Zwei Tage später wurde sein 41 Jahre alter Onkel festgenommen. Der als Gewalttäter vorbestrafte Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sagte, nach dem Tod des Buben werde wegen Mordes ermittelt. Der Onkel hatte zunächst behauptet, der Elfjährige sei in der Schule und auf einem Spielplatz in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt gewesen. Die Polizei ging jedoch rasch davon aus, dass dem Kind die Gewalt in einer Wohnung zugefügt wurde.