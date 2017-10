ÖVP plant „Annäherungsgespräche“ mit allen Parteien

Die ÖVP will nach einem Regierungsbildungsauftrag zunächst „Annäherungsgespräche“ mit allen im Parlament vertretenen Parteien führen und erst danach in vertiefende Koalitionsgespräche eintreten.

Das erklärte der Salzburger Landeshauptmann und ÖVP-Chef Wilfried Haslauer vor einer ÖVP-Vorstandssitzung in der Politischen Akademie in Wien-Meidling. Haslauer vermutet, dass die Gespräche in der Reihenfolge der Parteistärke stattfinden werden.

Haslauer nennt drei Punkte

Haslauer nannte zudem drei Punkte, die für die kommenden Regierungsgespräche zentral sind: das ausreichende persönliche Vertrauensverhältnis, inhaltliche Übereinstimmung und der Wählerwille.

Wählerwille sei laut Haslauer etwa, dass Kurz Kanzler wird. Ob auch eine schwarz-blaue Koalition den Wählerwillen abbilde, ließ Haslauer offen. Er habe seine Präferenzen, verrate sie aber nicht.

Sitzung wohl ohne formale Beschlüsse

Die Vorstandssitzung selbst dürfte eher unaufgeregt und ohne formale Beschlüsse über die Bühne gehen. Nach dem Wahlsieg am Sonntag zeigten sich die ÖVP-Granden bei der Ankunft gut gelaunt. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte den Journalisten bei der Anfahrt etwa ihr bereits bekanntes Victory-Zeichen.

Inhaltlich hielt man sich mit Koalitionsansagen aber weiter zurück und ließ sich nicht in die Karten blicken. „Es geht nicht darum, Ansagen zu machen“, meinte Kurz schon im Vorfeld des Vorstands nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Ergebnisanalyse und „Freuen über das Wahlergebnis“ war laut Kurz in den ÖVP-Gremien angesagt.