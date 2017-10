Medien: Türkei ließ Deutschen über Interpol festnehmen

Die Türkei hat Medien zufolge einen weiteren deutscher Staatsbürger über Interpol festnehmen lassen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ heute gemeinsam mit den Sendern WDR und NDR berichtete, wurde Kemal K. bereits im Juli aufgrund einer Red Notice der internationalen Polizeibehörde in der Ukraine festgenommen.

Politisches Asyl in Deutschland

Er dürfe das Land nicht verlassen, bis über eine Auslieferung in die Türkei entschieden ist. K. ist den Berichten zufolge sowohl türkischer als auch deutscher Staatsbürger. In der Türkei sei er in der kommunistischen Partei TKP/ML aktiv gewesen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt, floh er 2007 nach Deutschland, erhielt politisches Asyl und wurde im vergangenen Jahr eingebürgert.

Die türkische Justiz wirft dem Kioskbetreiber dem Bericht zufolge vor, in zwei Morde in der Türkei verstrickt zu sein, und hat ein Kopfgeld von 1,5 Millionen Lira (etwa 350.000 Euro) ausgesetzt. Die türkischen Behörden hätten sich schon mehrfach um eine Auslieferung des 52-Jährigen bemüht.

Deutsche Gerichte zweifelten an Tatverdacht

Deutsche Gerichte halten die Vorwürfe dem Bericht zufolge aber für politisch motiviert und urteilten mehrfach zu seinen Gunsten: So habe K. 2007 mehrere Monate in Baden-Württemberg in Haft gesessen, das Oberlandesgericht Karlsruhe habe seiner Auslieferung aber nicht zugestimmt: Die Vorwürfe seien unbegründet, es bestünden „erhebliche Zweifel am Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts“.

Zuletzt hätten deutsche Behörden im Juni seine Auslieferung abgelehnt. K. ist dem Bericht zufolge mit einer Ukrainerin verheiratet und war aus privaten Gründen in das Land gereist. Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft Köln ihn vor einer Auslandsreise gewarnt: Er müsse damit rechnen, im Ausland festgenommen zu werden. Dem Bericht zufolge soll nun bis Ende November entschieden werden, ob K. von den ukrainischen Behörden in die Türkei ausgeliefert wird.