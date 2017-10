Bau des Magna-Standorts in Slowenien offiziell gestartet

Mit einem symbolischen Spatenstich hat heute offiziell der Bau des neuen slowenischen Standortes des kanadisch-österreichischen Autozulieferer Magna begonnen. Die neue Lackieranlage, deren Wert laut slowenischem Wirtschaftsministerium auf 146,4 Mio. Euro beziffert wird, soll bis Ende 2018 fertig sein, für Anfang 2019 ist die Aufnahme des Betriebs geplant.

Die Arbeiten in Hoce bei Maribor, wo die neue Lackieranlage stehen wird, laufen bereits, weil eine Verzögerung von vier Monaten aufzuholen ist. „Wir hoffen auf einen milden Winter, damit wir gut bauen können“, sagte der Magna-Europe- und Magna-Steyr-Präsident Günther Apfalter am Rande der Zeremonie zur APA.

Die neue Lackieranlage mit rund 400 Beschäftigten wird laut Apfalter in April 2019 in Betrieb sein. Das neue Werk wird das 75 Kilometer weiter nördlich gelegene Magna-Steyr-Werk in der steirischen Landeshauptstadt Graz ergänzen. „Wir haben in Graz zu wenig Lackierkapazitäten“, sagte Apfalter. In Hoce bei Maribor habe Magna „einen perfekten Standort“ in Bezug auf die Infrastruktur und qualifizierte Arbeitskräfte gefunden.