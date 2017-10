Syrien: Al-Rakka von IS befreit

Die radikalislamische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist in ihrer einst wichtigsten syrischen Hochburg al-Rakka offenbar geschlagen. Die von den USA unterstützten kurdisch-arabischen Truppen verkündeten heute, die Stadt sei „vollkommen erobert“. Der IS hatte al-Rakka im Jänner 2014 überrannt und später zur inoffiziellen Hauptstadt seines selbst ernannten „Kalifats“ gemacht.

